Cyclisme - Vuelta (E1) : Primoz Roglic, premier maillot rouge

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / VUELTA 2021

1ère étape - Burgos-Burgos (clm individuel, 7,1km) - Samedi 14 août 2021

Romain Bardet (FRA/DSM) à 17’’

Classement général après la première étape

Champion olympique de la discipline, Primoz Roglic a une nouvelle fois brillé en contre-la-montre. Il a remporté la première étape de la Vuelta en parcourant les 7,1 km d'un parcours tracé à San Burgos en seulement 8'32''. Parti en dernier grâce à son statut de tenant du titre, le Slovène a retranché six secondes au chrono d'Alex Aranburu Deba. Pendant longtemps, l'Espagnol avait conservé le temps de référence grâce à une excellente deuxième moitié de chrono.Primoz Roglic est donc le premier porteur du maillot rouge. Comme l'an passé. Après sa deuxième place au Tour de France et avant de ramener le maillot rouge jusqu'à Madrid, le natif de de Trbovlje avait levé les bras à Arrate à l'issue d'une étape de moyenne montagne.Primoz Roglic était donc à l'heure pour ce prologue qui a vu plusieurs favoris comme Richard Carapaz ou Egan Bernal terminer à plus de 25 secondes. Du côté des Français, Romain Bardet a réalisé le 14eme temps avec seulement 17 secondes de retard sur le vainqueur du jour. Clément Champoussin a réalisé le 19eme temps, Florian Sénéchal le 36eme, et Arnaud Démare le 47eme.Alex Aranburu Deba (ESP/Astana) à 6''Jan Tratnik (SLO/Bahrain-Victorious) à 8''Tom Scully (AUS/EF Education - Nippo) à 10''Josef Cerny (RTC/Deceuninck-Quick Step) à 10''Dylan van Baarle (PBS/Ineos Grenadiers) à 11''Andrea Bagioli (ITA/Deceuninck-Quick Step) à 12''G Lawson Craddock (USA/EF Education - Nippo) à 13''Michael Matthews (AUS/Team Bikeexchange) à 14''Aleksandr Vlasov (RUS/Astana) à 14''