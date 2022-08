Cyclisme - Vuelta 2022 (E2) : Bennett victorieux à Utrecht

Etapa 2⃣ Stage | 🏁 - 5⃣ km

CYCLISME / VUELTA 2022

2ème étape - s-Hertogenbosch-Utrecht (175,1km étape de plaine) - Vendredi 19 août 2022

(FRA/Cofidis) mt

Classement général après 2 étapes (sur 21)

Pavel Sivakov (FRA/Ineos Grenadiers) à 13’’

Exilée aux Pays-Bas, la Vuelta emmenait les cyclistes ce samedi de s-Hertogenbosch à Utrecht pour une étape de plaine de 175,1 kilomètres. Au lendemain d'un prologue par équipes, l'animation fut bien différente avec une échappée, toutefois vouée à l'échec. Les cinq hommes de tête, Thibault Guernalec (Arkéa-Samsic), Jetse Bol (Burgos-BH), Julius Van den Berg (EF Education-EasyPost), Pau Miquel (Kern Pharma) et Mikel Xabier Azparren (Euskatel-Euskadi), n'ont jamais eu l'opportunité d'y croire. En dépit de leurs cinq minutes d'avance, bien trop maigres sur un terrain de jeu aussi peu accidenté.Travaillant pour Tim Merlier, la formation Alpecin-Deceuninck a beaucoup roulé pour maintenir un écart faible avec les évadés. La jonction a eu lieu à 57 kilomètres de l'arrivée. La volonté des équipes de sprinteurs de bien figurer dans le finish a créé de l'électricité statique. Et des chutes. Le Néerlandais Wout Poels (Bahrain Victorious) ainsi que deux coureurs de la Lotto-Soudal ont goûté au bitume à moins de 20 kilomètres de la ligne. Idem pour l'Italien Alessandro De Marchi (Israël-Premier Tech) qui s'est retrouvé au sol dans les derniers hectomètres de course, dans l'ombre de la bagarre finale entre tous les costauds du peloton.Tout s'est joué dans mouchoir de poche. L'Irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) a tiré son épingle du jeu, soufflant la victoire au Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et au Belge Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck). C'est la 4eme victoire sur la Vuelta pour le sprinteur irlandais, sa 9eme sur un grand Tour. Sur ses terres aux Pays-Bas, Mike Teunissen (Jumbo-Visma) a terminé 4eme de cette étape. Une position lui octroyant le trône de leader du général. Ainsi, il paradera ce dimanche à domicile avec la tunique rouge durant la 3eme étape.Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) mtTim Merlier (BEL/Alpecin-Deceuninck) mtMike Teunissen (PBS/Jumbo-Visma) mt’Pascal Ackermann (GER/UAE Team Emirates) mtDaniel McLay (GBR/Arkea-Samsic) mtItamar Heinhorn (ISR/Israël-Premier Tech) mtJake Stewart (GBR/Groupama-FDJ) mtJohn Degenkolb (GER/Tean DSM) mtKaden Groves (AUS/Team BikeExchange-Jayco) mtBryan CoquardEdoardo Affini (ITA/Jumbo-Visma) mtSam Oomen (PBS/Jumbo-Visma) mt Chris Harper (AUS/Jumbo-Visma) mtPrimoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) mtSepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) mt Rohan Dennis (AUS/Jumbo-Visma) mtEthan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) à 12’’Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 13’'Carlos Rodriguez Cano (ESP/Ineos Grenadiers) à 13’’Remco Evenepoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl Team) à 14''