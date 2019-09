Cavagna libère les Français !

Alors que l’on pouvait s’attendre à une arrivée lors d’un sprint massif, le Français Rémi Cavagna a tiré son épingle du jeu pour s’imposer ce vendredi à Tolède, au terme des 165,2km de l'étape du jour sur la Vuelta. Dans la bonne échappée du jour, le coéquipier de Julian Alaphilippe chez Deceuninc Quick Step est sorti du groupe de tête, composé de huit coureurs, à 25km de l’arrivée. Vent de face, l'Auvergnat a tenu bon face au retour de ses poursuivants et du peloton. Troisième du contre la montre individuel à Pau lors de la 10ème étape, Rémi Cavagna signe à 24 ans sa plus grande victoire, la première sur un grand tour. Il devance Sam Bennett et Zdenek Stybar. A noter également la chute certes sans gravité du maillot Primoz Roglic, mais objet d'une polémique, puisque la Movistar semble avoir accélérer derrière cette mésaventure...

Pas de changement au classement général, Roglic converse ses 2'50" d’avance sur Valverde et 3'31" sur Nairo Quintana, à la veille de l’avant dernière étape samedi entre Arenas de San Pedro et Plataforma de Gredos. Une étape de montage avec deux cols de première catégorie.