Richard Carapaz, le vainqueur du Giro, est forfait de dernière minute pour le Tour d'Espagne, qui débute samedi.

Blessé à une épaule dimanche lors d'un critérium, il ne sera pas remis à temps.

L'Equatorien est remplacé par José Joaquin Rojas, et Movistar ne compte donc plus que sur Nairo Quintana et Alejandro Valverde en tant que leaders.