Astana : Nibali et Lopez feront le Giro et le Tour

Cinquième doublé Giro-Tour pour Nibali

Beaucoup de changements chez Astana à l’intersaison ! En 2022, l’équipe kazakhe, présente dans les pelotons depuis 2007 avec son maillot bleu ciel très reconnaissable, ne s’appellera plus Astana - Premier Tech comme en 2021, mais Astana Qazaqstan. Et surtout, elle a fait rentrer au bercail deux de ses anciens coureurs de renom : Vincenzo Nibali, vainqueur de deux Giro et un Tour de France sous le maillot Astana, qu'il a porté entre 2013 et 2016, et revenu cet hiver après être passé chez Bahrain-Merida et Trek-Segafredo, et, avant de partir chez Movistar l’hiver dernier. C’est justement le programme de ces deux joueurs, mais aussi des autres têtes d’affiche de l’équipe, que la formation kazakhe a dévoilé ce jeudi.Vincenzo Nibali (37 ans) participera au Tour de la Communauté de Valence, à Tirreno-Adriatico, à Milan - San Remo, au Tour des Alpes, au Giro (pour la 11eme fois), et sans doute au Tour de France (pour la 10eme fois). Après 2008, 2016, 2019 et 2021, il va donc tenter pour la cinquième de participer aux deux premiers Grands Tours de la saison coup sur coup. Quant à Miguel Angel Lopez (27 ans), on le verra sur le Tour d’Andalousie, le Giro où il sera le leader de l’équipe, et le Tour de France.(avec une victoire d’étape) avant d’abandonner en 2021. Parmi les autres coureurs, on notera que David De La Cruz prendra part au Giro, Alexey Lutsenko et Gianni Moscon au Tour de France et David De La Cruz sera le leader de l’équipe sur la Vuelta.