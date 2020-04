Marcel Kittel, vainqueur de quatorze étapes du Tour de France de 2013 à 2017, est très pessimiste pour une Grande Boucle du 29 août au 20 septembre : "Ce n'est pas critiquable, car c'était raisonnable de prendre le temps nécessaire pour trouver la meilleure solution. Mais on doit être conscient qu'au vu de la pandémie, la nouvelle date est tout sauf certaine. La décision devra être prise à ce moment, si elle est justifiable pour les participants et pour les spectateurs. Je suis assez sceptique, je pense que c'est vraiment difficile, au vu des circonstances, d'organiser un événement d'une telle ampleur. Même en prenant des précautions..."

« Pour moi, il n'y a aucune chance »



L'ancien sprinteur allemand, 31 ans mais retraité depuis l'an dernier, développe : "Le Tour est un événement de grande envergure, dans un pays très peuplé et avec beaucoup de gens impliqués. J'espère donc que la décision sera réfléchie. J'aimerais que le Tour ait lieu, mais seulement dans de bonnes conditions. Tout dépend de la situation, si ça peut être décidé avec les politiciens et les experts, si ça peut se dérouler dans un cadre sécurisé... Mais là, pour moi, il n'y a aucune chance que le Tour puisse se tenir cet automne. De nombreux autres événements importants ont été annulés. Personne ne sait ce qu'il en sera dans six mois, on ne peut qu'attendre et voir comment ça évoluera..."