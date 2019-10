Des ascensions inédites, beaucoup de montagne, peu de sprint et pas vraiment de place pour les gros rouleurs, l’édition du Tour de France 2020 affiche un profil pour puncheur. Et évidemment, cela ne pouvait que plaire à un Julian Alaphilippe auteur d’un Tour 2019 époustouflant. "Je ne peux pas être partout mais il y a des étapes qui me correspondent bien, je vais partir là-dessus et après on verra. C’est encore très loin pour établir un scénario", a d’abord glissé le leader de la Deceuninck-Quick Step.

Et s’il a férocement défendu son maillot jaune avant d’accrocher un top 5, cela lui a forcément donné des idées pour la suite. "On ne vient pas forcément pour gagner le Tour de France mais on a vu cette année que je faisais partie des coureurs en lice pour le gagner jusqu’à près de la fin. Mais je n’avais pas l’équipe autour de moi et je n’avais pas forcément toutes les armes pour ça. Je n’ai pas couru pour gagner le Tour mais j’ai couru pour défendre le maillot jaune et ça je ne vais jamais l’oublier", argumente-t-il, conscient de ses capacités.

Et puisque les organisateurs ont envie de revoir une course vivante et haletante jusqu’au bout, le parcours en est la meilleure preuve, cela semble pleinement convenir à Julian Alaphilippe. "C’est un parcours inédit avec des étapes spectaculaires. Sur le papier, c’est un des parcours les plus durs de ces dernières années, c’est bien, ça va donner du suspense, il y aura de quoi tout chambouler", plaide l’ancien numéro 1 mondial avec gourmandise. Une promesse loin d’être lancée en l’air sans idées derrière la tête.

