Yates: "Il fallait que je sois devant"

Venu sur ce Tour de France sans jouer le classement général, lui qui a déjà disputé cette année le Tour d'Italie (8e), Simon Yates a levé les bras pour la première fois sur la Grande Boucle en remportant la 12e étape. Le Britannique a été le plus malin dans les rues de Bagnères-Bigorre pour devancer Bilbao et Mühlberger, ses compagnons d'échappée.

"J’ai juste cherché à bien faire les choses. Mes directeurs sportifs m’ont dit qu’avant le dernier virage il fallait que je sois devant. Il y avait très peu de distance pour revenir après le virage si jamais j’étais derrière. Alors je me suis assuré de bien respecter ce conseil, et ensuite j’y suis allé à fond. J’espérais que j’avais encore assez d’énergie et je ne savais pas si les autres étaient vraiment rapides, alors je suis très content", confie le coureur de la Mitchelton-Scott sur le site du Tour.

"Maintenant, je vais retrouver mon travail quotidien et me mettre au service de mon frère Adam. Il a l’air d’être en pleine forme", a ajouté Simon Yates, dont le frère jumeau pointe à la 7e place du classement général.