Vivani, enfin !

Sur les deux premières étapes de cette Grande Boucle 2019, la Jumbo-Visma n'avait rien laissé à la concurrence, sous l'impulsion notamment de Mike Teunissen, premier porteur du maillot jaune. Mais l'armada de la Deceuninck-Quick Step, habituée à jouer les terreurs dans le peloton tout au long de la saison, a repris la main depuis lundi. Julian Alaphilippe avait frappé très fort, lors de la 3e étape, et il a laissé ce mardi la vedette à l'un de ses coéquipiers, l'Italien Elia Viviani. A 30 ans, le Transalpin n'avait jusqu'alors jamais réussi à ouvrir son compteur sur cette course, le voilà désormais débloqué.

Car c'est bien lui qui a remporté la 4e étape, tracée entre Reims et Nancy et longue de 213.5 km, réglant de fort belle manière le sprint attendu du peloton. Cette journée devait évidemment être bien moins spectaculaire que la précédente, ce malgré deux petites côtes de 4e catégorie répertoriées tout au long du parcours. C'est d'ailleurs dans la dernière difficulté du jour que l'ultime échappé, le Suisse Michaël Schär (CCC), a été rejoint par le peloton, lui qui a passé plus de 200 km à l'avant en compagnie de deux Wanty-Groupe Gobert, dont le Français Yoan Offredo, déjà parti à l'aventure la veille.

Lilian Calméjane (Total Direct Énergie) a bien tenté sa chance en solitaire dans les dix derniers kilomètres, mais comment résister aux trains d'Ineos, de la Lotto-Soudal ou de la Bora-Hansgrohe ? C'est pourtant bien Elia Viviani qui a réglé la lutte des "grosses cuisses" en fin de parcours, au nez et à la barbe d'Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), Caleb Ewan (Lotto Soudal) et Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Ce alors que les Deceuninck-Quick Step n'ont réussi à se mettre en formation que bien tardivement, le maillot jaune jouant même les poissons-pilotes pour le futur lauréat du jour. C'était une nouvelle journée idéale pour l'équipe belge, qui conserve de surcroît son maillot jaune, avant une 5e étape sans doute bien plus difficile à contrôler et animée, mercredi entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar.