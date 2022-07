Vingegaard, Pogacar, Geschke... Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

11eme étape - Albertville - Col du Granon Serre-Chavelier (152km) - Mercredi 13 juillet 2022

La vie des maillots

Warren Barguil (FRA/Arkéa-Samsic)

Un Danois prend le pouvoir sur le Tour de France ! A 25 ans, Jonas Vingegaard est le nouveau maillot jaune de l'édition 2022, après sa victoire de prestige au sommet du Col du Granon. Leader affirmé de Jumbo-Visma depuis la chute de Primoz Roglic sur les pavés, il a profité du travail extraordinaire de son équipe tout au long de la journée, et le voici désormais en tête, avec 2'16 d'avance sur Romain Bardet et 2'22 sur Tadej Pogacar. Paris est encore loin, avec encore dix étapes au menu, dont une terrible jeudi. Nul ne sait combien de temps Vingegaard pourra garder son maillot jaune, mais il s'affirme comme un immense candidat à la victoire finale.Lui aussi est membre de l'équipe Jumbo-Visma, et il a grandement contribué à la beauté de cette étape. Wout Van Aert est parti dès les premiers kilomètres avec son rival Mathieu van der Poel, pour aller prendre un maximum de points au sprint intermédiaire, à Aiguebelle après seulement 16,5km. Mission accomplie, avec 20 points supplémentaires au compteur. Il n'a pas pris de point à l'arrivée au sommet du Granon, mais son dauphin Fabio Jakobsen non plus (loin de là, puisqu'il est arrivé juste devant la voiture-balai). Van Aert compte 149 points d'avance sur le Néerlandais (qui a pris 6 points au sprint intermédiaire) et 156 sur Tadej Pogacar, qui a pris neuf points à l'arrivée. Encore une belle journée pour lui.Simon Geschke s'accroche à son maillot à pois ! Le coureur allemand, membre de la grosse échappée du jour, a pris 3 points au sommet des Lacets de Montvernier, 6 au Télégraphe et 15 au Galibier, ce qui lui permet de conserver dix points d'avance sur Pierre Latour (passé en tête des deux premiers cols), et treize sur Jonas Vingegaard, qui pourrait se montrer dangereux pour le maillot à poids dès ce jeudi à l'Alpe d'Huez.Tadej Pogacar a perdu son maillot jaune, mais il conserve son maillot blanc, puisque Jonas Vingagaard est déjà dans l'année de ses 26 ans. Le Slovène, septième de l'étape, compte 8'50 d'avance sur Tom Pidcock et 29'30 sur son coéquipier Brandon McNulty. Il est très bien parti pour ramener ce maillot à Paris, mais ce n'est évidemment pas celui dont il rêve...Si Jumbo-Visma a réussi un magnifique travail d’équipe tout au long de la journée, au final c’est Ineos Grenadiers qui est parvenu à placer ses trois meilleurs coureurs le plus haut possible : Geraint Thomas 4eme, Adam Yates 6eme et Tom Pidcock 18eme. La formation britannique accentue son avance à la première place du classement par équipes, avec 11’35 d’avance sur Jumbo-Visma et 32’44 sur Groupama-FDJ.Il rêvait de devenir le premier Français à gagner une étape sur ce Tour de France 2022, mais il n'avait pas les jambes. Warren Barguil, coureur le mieux classé de l'échappée du jour, est parti seul à quatre kilomètres du sommet du Galibier, et a été repris à quatre kilomètres de l'arrivée par son coéquipier Nairo Quintana, avant que la fusée Vingegaard n'arrive. Le Breton a fait preuve de panache, mais n'a pas pu aller au bout. Ce n'est peut-être que partie remise...