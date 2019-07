Van Garderen jette l’éponge 

Victime d’une lourde chute vendredi lors de la 7e étape du Tour de France, après avoir heurté un terre-plein central au 7e kilomètre, l’Américain Tejay van Garderen souffre d’une fracture de la main gauche. S’il est parvenu à franchir la ligne d’arrivée à Chalon-sur-Saône, le coureur d’Education First, 2e du dernier Dauphiné, a été contraint d’abandonner dans la foulée.

After crashing on stage seven of #TDF2019, Tejay van Garderen has been forced to withdraw from the race due to a fractured hand. We’re sad to see Tejay leave @LeTour and wish him a speedy recovery.



Full story https://t.co/FYjxP2WJSf