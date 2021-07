Van der Poel reviendra l'année prochaine

Voilà qui consolera peut-être les fans de Mathieu van der Poel (26 ans) encore sous le choc de son départ du Tour de France la première semaine tout juste terminée. Après s'être retiré de l'épreuve, à laquelle il participait pour la première fois de sa carrière, afin de préparer l'épreuve de VTT des Jeux Olympiques de Tokyo, dont il sera l'immense favori, le Néerlandais a en effet tout de suite donné rendez-vous à l'année prochaine. S'il ne s'est pas éternisé pour ses grands débuts sur la Grande Boucle, cela n'empêche pas pour autant le quadruple champion du monde de cyclo-cross de penser déjà à la prochaine édition, et d'avoir hâte de revenir sur le Tour. Il a en tout cas d'ores et déjà promis aux organisateurs qu'ils pourraient de nouveau compter sur sa présence en 2022. "Mathieu m'a dit qu'il avait passé une semaine grandiose et qu'il reviendrait l'année prochaine", assure l'un des directeurs du Tour de France Thierry Gouvenou, interrogé ce lundi dans L'Equipe au lendemain du départ précipité mais attendu de l'un des grands animateurs de cette première semaine.

Déjà le chouchou du public !

Vainqueur d'une étape (la 2eme) et maillot jaune pendant six jours, le leader de l'équipe Alpecin-Fenix pouvait même faire difficilement mieux en sept jours restés sur la course. "J'ai vécu une semaine de rêve", avoue d'ailleurs celui qui jouit déjà d'une cote de popularité assez unique pour un coureur qui vient tout juste de découvrir le Tour. "Il a eu un impact positif sur le public, mais il a aussi fait de gros dégâts dans le peloton", note Gouvenou, ravi lui aussi d'avoir pu enfin compter sur celui qui pourra viser la victoire finale dès lors qu'il aura progressé en montagne. Uniquement présent sur la première des deux étapes alpestres, samedi, le petit-fils de l'illustre et regretté Raymond Poulidor n'a pas réellement eu la possibilité de se tester en haute altitude. Peut-être que cela sera le cas en 2022. Sauf s'il décide de nouveau de prendre la tangente au bout de quelques jours. En tout cas, il sera de nouveau là. Et ça, c'est déjà une excellente nouvelle.