Van der Poel, Pogacar... : Pour qui les maillots distinctifs ?

La vie des maillots

Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck Quick Step)

Mathieu van der Poel passera un deuxième jour en jaune mardi sur les routes de l'Ille-et-Vilaine. Le Néerlandais a su éviter les chutes tout au long de la journée et s'est même mis en évidence dans les derniers kilomètres en emmenant le sprint pour son coéquipier Tim Merlier. Septième de l'étape dans le même temps que le vainqueur, juste derrière Julian Alaphilippe, "MVDP" a vécu de beaux débuts en jaune.Il n'est pas un pur sprinteur, mais Julian Alaphilippe conserve un jour de plus son maillot vert ! En terminant sixième de l'étape, dans ce sprint qui était loin d'être massif, le champion du monde a pris 14 points et reste donc en tête du classement, avec 18 points d'avance sur Mathieu van der Poel et 30 sur Tim Merlier, le vainqueur du jour. Caleb Ewan avait remporté le sprint du peloton lors du sprint intermédiaire, mais il a lourdement chuté dans le sprint final et n'a pas pris de points.Troisième étape à l'avant pour Ide Schelling ! Le Néerlandais s'éclate en ce début de Tour de France et a lancé l'échappée du jour pour récolter quelques points. Il en a pris un au sommet de la première côte, avant de se relever pour aller travailler pour Peter Sagan (en vain, puisqu'il a chuté avec Ewan). Schelling compte un point d'avance sur van der Poel et deux sur Anthony Perez au classement du maillot à pois. Et il est assuré de garder son maillot jusqu'à mercredi puisqu'aucun point ne sera mis en jeu mardi.Le vainqueur du Tour de France 2020 garde son maillot blanc, mais il a perdu du temps en se retrouvant bloqué après la chute qui a notamment mis Arnaud Démare au sol. Pogacar, arrivé avec 26 secondes de retard sur Merlier, compte désormais 13 secondes d'avance sur Higuita et Gaudu au classement du meilleur coureur de moins de 25 ans.Impressionnante dans le final, l'équipe belge remporte le classement par équipes du jour (temps calculé sur les trois premiers de l'équipe), grâce à la victoire de Tim Merlier, à la deuxième place de Jasper Philipsen et à la septième place de Mathieu van der Poel.Membre de l'échappée du jour, qui comptait cinq coureurs, le Suisse a été récompensé de sa combativité. A l'avant du début de l'étape à sept kilomètres de l'arrivée, il ne pouvait pas lutter, tout comme ses compères, face aux équipes de sprinteurs même si elles ont été désorganisées par les chutes.