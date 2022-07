Van Aert exclu ?

💰 Etape 3 Yves Lampaert, premier leader de ce Tour après sa victoire dans le contre-la-montre individuel inaugural de Copenhague. Mais van Aert, au même titre que Marc Soler (UAE-Team Emirates), Mikkel Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) et Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck), eux aussi pris la main dans le pot de confiture lors de cette même 3eme étape, risque purement et simplement l'exclusion de la course. Le règlement prévoit en effet qu'un coureur ayant enfreint la règle à trois reprises soit immédiatement écarté. Dimanche soir, après sa nouvelle deuxième place (cela lui est arrivé sur les trois étapes disputées jusqu'à maintenant), "WVA" avait avoué que cela ne le faisait plus rire, cette fois. Il pourrait perdre définitivement le sourire prochainement, s'il ne se rachète pas une conduite.