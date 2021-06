Uran : « Mon ambition est de monter sur le podium »

Now announcing this year’s squad for the 2021 Tour de France. These guys are officially ready for the Grand Départ this Saturday! 🇫🇷 🤜

Uran pourra compter sur le dévouement d’Higuita

Rigoberto Uran ne vient pas pour faire la figuration. Deuxième du Tour de Suisse, avec une victoire lors de la 7eme étape, le leader de l’équipe EF Education-Nippo arrive sur l’édition 2021 du Tour de France avec un moral gonflé à bloc et de l’ambition à revendre. Deuxième de la Grande Boucle en 2017, 54 secondes seulement derrière Christopher Froome, le natif d’Urrao pourra compter sur une équipe resserrée autour de lui. En amont de la première étape du Tour, ce samedi entre Brest et Landerneau, Rigoberto Uran a assuré dans des propos recueillis par Cyclism’Actu qu’il se sent « plutôt bien » et qu’il s’est « bien préparé pour ce Tour ». Et l’objectif du coureur de 34 ans est très clair. « Mon ambition est de monter sur le podium et j'aimerais aussi gagner une étape, a ainsi déclaré le coureur colombien. Quoi qu'il en soit, il faudra passer à l’offensive. »Alors que des équipes comme Jumbo-Visma pour Primoz Roglic ou UAE Team Emirates pour le tenant du titre Tadej Pogacar pourraient avoir tendance à cadenasser la course, notamment en raison des velléités offensives d’Ineos Grenadiers avec son quatuor de choc, Rigoberto Uran compte profiter de la moindre occasion. « S'il y a beaucoup d'attaques, ce sera difficile pour une équipe de contrôler la course, assure le Colombien. Les deux contre-la-montre seront importants et feront de grosses différences également. » Pour atteindre son but, Rigoberto Uran pour compter sur son lieutenant et compatriote Sergio Higuita. Ce dernier, qui prendra part à son deuxième Tour de France assure vouloir « continuer à apprendre aux côtés de Rigoberto Uran ». Néanmoins, le champion de Colombie 2020 n’hésitera pas à saisir sa chance le moment venu. « Si une opportunité se présente et que je peux en profiter, je le ferai, mais la priorité sera d'aider mon leader », ajoute le natif de Medellin. L’équipe EF Education-Nippo compte peser sur la course et aura les coureurs pour ça.