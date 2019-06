Une chute pour Froome, vers le forfait ?

Chris Froome sera-t-il capable d'être au départ du prochain Tour de France ? Rien n'est moins sûr, après la chute dont le Britannique a été victime ce mercredi, lors de la reconnaissance du parcours contre-la-montre du Critérium du Dauphiné.

Selon les informations de L'Equipe, le quadruple vainqueur de la Grande Boucle, alors qu'il s'apprêtait à prendre le départ de cette 3e étape de l'épreuve, courue autour de Roanne, aurait percuté un mur et souffrirait d'une fracture du bassin.

Un diagnostic, d'après les premières constatations du manager de l'équipe Ineos, qui a nécessité le transport de Froome à l'hôpital de Roanne. Une blessure qui, si elle venait à être confirmée, empêcherait non seulement le coureur de poursuivre ce Dauphiné, mais surtout rendrait plus qu'incertaines ses chances d'être présent à Bruxelles, le 6 juillet prochain, pour viser une 5e victoire historique sur le Tour de France.

Team INEOS can confirm that Chris Froome crashed during a recon of stage four of the Criterium du Dauphine today.



He is currently on his way to a local hospital and won’t start today’s fourth stage.



We will provide a further update in due course. pic.twitter.com/3x3h5BD5cH