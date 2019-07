Une 20e étape raccourcie à 59km et qui partira à 14h35

La 20e étape du Tour de France disputée entre Albertville et Val Thorens ce samedi va décider du podium final. A la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées, les coureurs auront droit à une étape raccourcie en raison des coulées de boue sur le Cormet de Roselend si bien qu'ils rejoindront directement la montrée vers Val Thorens. L'étape ne fera donc que 59 kilomètres, avec une seule ascension et 40 points pour le maillot à pois, et le départ sera donné à 14h35 avec une arrivée attendue entre 16h35 et 16h54. C'est la deuxième fois que le Tour de France passera par la plus haute station de ski d'Europe.

A partir d’Albertville , la course empruntera la N90 pour se rendre directement à Moutiers et reprendre le parcours final de l’étape au rond-point N90 – D915 soit à 36 km de l’arrivée.

