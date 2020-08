Un sprint pour commencer le Tour 2020 ?

Pour cette étape inaugurale du Tour de France 2020, le départ et l'arrivée s'effectueront dans la cité azuréenne niçoise. C'est la deuxième fois après 1981, que Nice accueille le Grand Départ du Tour. Et pour le plus grand bonheur des spectateurs, trois boucles dans l'arrière-pays dont une à emprunter à deux reprises sont au programme. Une fois le drapeau agité par Christian Prudhomme, le directeur du Tour (vers 14h15), les coureurs prendront la direction de Falicon puis d'Aspremont au kilomètre 8 avant de redescendre vers Carros puis de franchir une première fois la ligne d'arrivée sur la Promenade des Anglais.



Arrivée sur la Promenade des Anglais

Lors de la seconde boucle, le peloton empruntera la Côte de Rimiez (Catégorie 3) longue de 5,8 km à 5,1% de dénivelé avant de reprendre la route d'Aspremont et d'en terminer avec la première des deux boucles identiques. Après avoir monté pour la deuxième fois la seule difficulté de l'étape du jour, l'ensemble des coureurs rejoindra Aspremont, Levens avant de prendre la direction de Saint-Martin-du-Var et enfin Carros. L'arrivée est prévue sur du plat, sur la Promenade des Anglais, à la faveur d'un sprint devant la Mer Méditerranée entre 17 h 45 et 18 h 15.



Notre avis : Même si l'étape n'est pas totalement plate en raison de la présence de la Côte de Rimiez, la physionomie du tracé devrait satisfaire les sprinteurs.