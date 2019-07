Un exploit de plus pour Alaphilippe !

Quelques minutes après l'arrivée, apprenant qu'il endossait effectivement le prestigieux maillot jaune, il a fondu en larmes... Julian Alaphilippe, pourtant habitué aux victoires depuis quelques années, et encore plus cette saison, a sans doute accompli ce lundi un rêve de gosse, à l'issue de la 3e étape du Tour de France, tracée entre Binche et Epernay et longue de 215 kilomètres. Le format piégeux, avec notamment plusieurs côtes de 3e et 4e catégories dans les 40 derniers kilomètres, et quelques montées difficiles non répertoriées, pouvait tout à fait convenir à ses qualités de puncheur. Le numéro 1 mondial n'avait d'ailleurs pas caché ses ambitions avant le départ... "J’étais très motivé pour faire une belle étape. Je savais que ça pouvait correspondre à mes qualités, il fallait que je fasse attention à ne pas me faire piéger. Je ne réalise pas. C’est toujours difficile de répondre présent quand on est attendu", a-t-il ensuite déclaré, submergé par l'émotion, devant les caméras de France Télévisions.

C'est dans la côte de Mutigny, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, que le numéro 1 mondial a construit son succès, après que son équipe a roulé sur les échappés du jour, et le dernier rescapé Tim Wellens. Le Belge rattrapé par Julian Alaphillipe lui-même, le Tricolore a ensuite pris la décision de continuer son effort, personne n'ayant réussi à suivre sa terrible accélération dans les forts pourcentages. Il a donc fallu ensuite lutter seul contre un peloton emmené notamment par les Ineos ou les Jumbo-Visma, pour décrocher le graal. Mais au prix d'un effort inouï, la récompense est arrivée. Il y a d'abord eu cette victoire d'étape, la troisième de sa carrière sur la Grande Boucle, la 11e sur le plan individuel cette saison, et le maillot jaune, qui fuyait les Français depuis Tony Gallopin en 2014 à Mulhouse.

Une joie de plus pour un Julian Alaphilippe déjà impérial cette année, avec notamment des succès de taille sur la Flèche Wallonne, Milan-San Remo ou les Strade Bianche. Le voilà désormais vêtu de jaune, avec un petit matelas de secondes d'avance sur un trio de la Jumbo-Visma, le Belge Wout van Aert (20 secondes), le Néerlandais Steven Kruijswijk (25 secondes) et le Néo-Zélandais George Bennett (25 secondes). Et pour ne rien gâcher à cette belle journée pour le cyclisme français, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a très bien répondu, lui qui termine à 26 secondes du vainqueur du jour, et pointe à la 12e place du général, 52 secondes derrière l'intouchable Julian Alaphilippe.