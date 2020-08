UCI : Lappartient annonce le retour du Tour de France Féminin en 2022

Après Paris-Roubaix, Lappartient a obtenu le Tour de France

Une déclinaison féminine du Tour de France se précise. Alors que le Giro Rosa permet aux meilleures coureuses mondiales de s’expliquer sur les routes italiennes depuis 1988, un Tour de France féminin ne s’est jamais développé. Si Amaury Sport Organisation a tenté l’expérience entre 1984 et 1989, une autre tentative a eu lieu entre 1992 et 2009 sous le nom de Grande Boucle Féminine Internationale, hors du giron de la société organisatrice du Tour de France qui avait contesté en 1998 l’utilisation du terme « Tour » pour cette épreuve. Mais, 22 ans plus tard et face au développement du cyclisme féminin, ASO compte organiser dès 2022 une course par étapes féminine en France.Le président de l’Union Cycliste Internationale, David Lappartient, l’a annoncé dans un entretien accordé au site néerlandais Wielerflits. « Je ne sais pas encore si cette course s'appellera également Tour de France, mais je suis sûr qu'ASO sera prêt à inscrire cet événement au calendrier en 2022, assure l’ancien président de la Fédération Française de cyclisme. C'est une très bonne étape dans la poursuite du développement du cyclisme féminin. » Le retour au calendrier du Tour de France féminin dans deux ans fera suite à la création d’une version féminine de Paris-Roubaix dès 2020, profitant d’un calendrier remanié pour faire son apparition. « Le cyclisme féminin a un potentiel énorme. C'est pourquoi j'ai souvent insisté ces dernières années auprès d'ASO sur le fait qu'ils devraient organiser davantage de compétitions féminines, ajoute David Lappartient. Le nouveau calendrier 2020 nous a d'ailleurs donné l'opportunité d'inscrire Paris-Roubaix au calendrier. » Après des années à ouvrir timidement la porte au cyclisme féminin, le Tour de France va ainsi lui offrir une visibilité bien plus importante.