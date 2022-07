UAE Team Emirates : Joxean Matxin à son tour positif au coronavirus

Buenos días, ahora soy yo el que tiene que decir adiós al principal objetivo del año.

Anoche dí positivo en COVID-19 en el control interno que hace el propio equipo.



Creyendo y apoyando a muerte a los chicos y a todo el equipo, aún queda Tour

💪🏽💪🏽💪🏽💛💛💛 pic.twitter.com/s0JwVVtw8d



— Joxean Fdez. Matxin (@Matxin_) July 14, 2022

Matxin, quatrième cas chez UAE Team Emirates

Le ciel s’obscurcit toujours plus pour l’équipe UAE Team Emirates. Au lendemain de l’importante défaillance de Tadej Pogacar sur les pentes du Col du Granon, qui a concédé près de trois minutes et son maillot jaune à Jonas Vingegaard, la formation émiratie a confirmé qu’elle devra composer pour les jours à venir sans un de ses directeurs sportifs, Joxean Matxin. Ce dernier a confirmé ce jeudi au travers d’un message publié sur le réseau social Twitter avoir été testé positif au coronavirus. «C’est à mon tour de dire adieu au principal objectif de la saison, a confié le dirigeant espagnol dans son message. Hier (mercredi) soir, j’ai été testé positif au coronavirus à l’occasion d’un contrôle interne effectué par l’équipe elle-même. Je crois et soutient à mort les coureurs et toute l’équipe : le Tour n’est pas terminé. »Un test positif au coronavirus qui vient assombrir un peu plus la situation de la formation UAE Team Emirates. En effet, avant même le jour sans de son leader Tadej Pogacar, l’équipe émiratie a déjà perdu deux de ses membres en raison du coronavirus. En effet, Vegard Stake Laengen a dû quitter la course dès le week-end dernier avant d’être imité par George Bennett, un des hommes de mains de Tadej Pogacar, ce mardi. A ces deux abandons s’est également ajouté le test positif subi par Rafal Majka. Toutefois, étant asymptomatique et avec une charge virale limitée, le Polonais a finalement été autorisé à rester en course par les médecins. Une situation qui ne va pas dans le sens d’une réponse du Slovène après la prise de pouvoir de Jonas Vingegaard sur les pentes terribles du Col du Granon.