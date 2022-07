UAE Team Emirates : G.Bennett, positif au Covid-19, s'arrête là lui aussi

UAE TEAM EMIRATES (UAE)

Nouveau coup dur pour l'équipe UAE Team Emirates et son leader Tadej Pogacar. Le Slovène, double vainqueur sortant et maillot jaune de ce Tour de France depuis l'étape de Longwy, a perdu un nouvel équipier, ce mardi à quelques heures du départ de la 10eme étape au lendemain de la journée de repos, entre Morzine Portes du Soleil et Megève. Comme le Norvégien Vegard Stake Laengen, quelques jours plus tôt,"Lundi, George a été testé dans le cadre d'un protocole interne de l'équipe et le résultat de son test s'est révélé positif. Un test PCR a confirmé ce résultat", a indiqué l'équipe UAE Team Emirates, ajoutant que le Néo-Zélandais souffrait depuis lundi de quelques symptômes. La veille, l'UCI avait diligenté une série de tests de dépistage au Covid-19 auprès de tous les coureurs du peloton encore en course. Aucun des 165 tests (ils ne sont plus que 163 en lice) n'avait donné lieu à un cas positif. Malheureusement pour Pogacar, Bennett et l'équipe émiratie, il en a été tout autre des tests suivants. Le deuxième, comme Luke Durbridge avant lui, est donc contraint de faire ses valises et de quitter ce Tour de France.1. Tadej Pogacar (SLO), non-partant 10eme étape3. Mikkel Bjerg (DAN), non-partant 8eme étape5. Rafal Majka (POL)6. Brandon McNulty (USA)7. Marc Soler (ESP)8. Marc Hirschi (SUI)A quelques heures du départ de la 10eme étape, ce mardi au lendemain de la deuxième journée de repos, l'équipe BikeExchange-Jayco a annoncé que le coureur australien et premier abandon de l'équipe australienne depuis le départ de Copenhague ne se présenterait pas sur la ligne de départ de Morzine les Portes du Soleil. "Malheureusement, Luke Durbridge a été testé positif au Covid-19 ce matin (mardi). Il a de très légers symptômes et ne prendra pas le départ de la 10eme étape aujourd'hui (mardi)." Alors que la veille en marge de la journée de repos, l'UCI avait annoncé qu'aucun des tests de dépistage au Covid-19 auxquels s'étaient soumis tous les coureurs du peloton dimanche soir à Chatel à l'issue de la 9eme étape ne s'était révélé positif, Durbridge, de nouveau testé ensuite malgré de très légers symptômes, a rejoint les Français Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) et Guillaume Martin (Cofidis), le Norvégien Vegard Stake Laegen (UAE Emirates) et donc Bennett, tous deux coéquipiers du maillot jaune et double vainqueur sortant Tadej Pogacar, sur la liste des coureurs testés positifs au Covid-19 depuis le départ. Il ne reste plus à espérer pour "Pogi" qu'il ne le payera pas au prix fort. Cela aurait toutefois s'avérer plus grave encore pour le Slovène, puisque Rafal Majka, principal lieutenant en montagne du double tenant du titre, a lui aussi été testé positif au Covid-19. Toutefois, la faible charge virale présentée par le Polonais lui a permis de prendre le départ, contrairement à Bennett.