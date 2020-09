UAE Emirates : Pogacar veut gagner le Tour selon son directeur sportif

Les fans de sport slovènes vivent un rêve depuis le début du Tour de France, en voyant leurs deux représentants Primoz Roglic (le grand favori au départ) et Tadej Pogacar (outsider au départ) occuper les deux premières places du classement général à une semaine de l’arrivée, le coureur de Jumbo-Visma (30 ans) comptant 44 secondes sur celui d’UAE Emirates (21 ans). Allan Peiper, le directeur sportif de Pogacar, s’est confié au média belge Sporza, et n’a pas caché les ambitions de son protégé, tout en évoquant son amitié avec Primoz Roglic.

Rendez-vous à La Planche des Belles Filles ?

« Ils resteront amis et ils ne se gêneront pas l’un l’autre, mais cela reste une course. Tadej est fier que les Slovènes soient au top, mais il dispute sa propre course. Ils ne vont pas devenir ennemis si l’un bat l’autre. Cela ne va pas être facile de reprendre du temps car Roglic a l’air très bien. La seule possibilité, c’est si on voit un moment de faiblesse chez Roglic, qui devra réagir aux attaques des autres favoris. Tadej pourrait alors reprendre quelques secondes et peut-être qu’on aura une dernière lutte à La Planche des Belles Filles. Il a déjà rattrapé une partie du temps perdu dans la bordure de vendredi dernier. A ce moment-là, j’avais dit à mes coureurs : « Peut-être que quelque chose de positif arrivera de cet épisode négatif. » J’ai demandé à Tadej s’il serait heureux d’une deuxième place à Paris. Et il a été clair : il veut gagner. » Dès ce dimanche, un championnat de Slovénie pourrait même se dérouler entre les deux leaders sur les pentes du Grand Colombier ! »