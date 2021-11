UAE Emirates : Le doublé Giro-Tour de France en 2023 pour Pogacar ?

Tadej Pogacar voit visiblement loin. Aujourd'hui âgé de seulement 23 ans, le Slovène possède un beau petit palmarès. Au sein de celui-ci, on retrouve notamment deux éditions du Tour de France. C'est simple, le cycliste, pensionnaire de la formation UAE Team Emirates, est, tout bonnement, double tenant du titre de la plus prestigieuse course de cyclisme sur route. A l'avenir, il ne serait pas étonnant de le voir se tester, tout en jouant certainement les premiers rôles, sur d'autres Grands Tours. Par exemple, en 2023, il pourrait viser un doublé, avec, tout d'abord, le Tour d'Italie suivi ensuite du Tour de France. Tout récemment, le parcours de la 105eme édition du Giro, qui aura lieu l'an prochain, et plus précisément entre le vendredi 6 et le dimanche 22 mai prochains, a été dévoilé.

Pogacar sur le Tour d'Espagne en 2022 ?

Depuis, le patron de cette grande course, à savoir Mauro Vegni, tente d'ailleurs de convaincre Tadej Pogacar de disputer l'épreuve, et ce dès cette fameuse année 2022. Toutefois, si le Slovène n'est clairement pas fermé à l'idée de participer à l'épreuve, il veut encore attendre une petite année de plus. C'est ainsi qu'en 2022, le pensionnaire de la formation UAE Team Emirates souhaitera encore se focaliser uniquement sur la défense de son titre acquis sur le Tour de France, lors de cette année mais également à l'occasion de l'année 2020. Toutefois, ensuite, le principal intéressé pourrait ajouter le Tour d'Espagne à son programme. Lors d'un entretien accordé à ESPN Brésil, Tadej Pogacar a notamment déclaré, à ce sujet : « Je suis encore très jeune et je n'ai jamais fait deux Grands Tours durant une même saison. L'objectif est de l'essayer la saison prochaine. Peut-être que j'irai sur le Tour de France et la Vuelta en 2022, puis je pourrai regarder la combinaison Giro-Tour dans les deux ou trois prochaines années. »