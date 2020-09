UAE Emirates : Aru quitte le Tour

Ce dimanche matin, Fabio Aru occupait la 29eme place du classement général du Tour de France, à 18’10 d’Adam Yates. Mais ce soir, le coureur italien de 30 ans n’apparaîtra plus dans le classement. Il a en effet abandonné dans la montée du Col de la Hourcère, classé en 1ere catégorie. Le coureur de UAE Emirates a été lâché dès les premiers kilomètres de cette 9eme étape, entre Pau et Laruns (153km). Fabio Aru ne pourra donc plus aider son leader Tadej Pogacar, neuvième dimanche matin à 48 secondes de Yates et très impressionnant samedi, alors qu’il avait perdu du temps dans la bordure de Castres la veille.

Aru a toujours fini le Tour dans le Top 15

Fabio Aru disputait son quatrième Tour de France cette année, après avoir terminé 13eme en 2016, cinquième en 2017 (avec une victoire d’étape et deux jours en jaune) et 14eme l’an passé. Le vainqueur de la Vuelta 2015, annoncé comme le successeur de Vincenzo Nibali, est en souffrance depuis 2018, notamment en raison d'un problème à l’artère iliaque qui l’avait contraint à subir une opération l’an dernier. Il n'a d'ailleurs plus gagné une course depuis 2017. Pas sûr que le Sarde remporte de nouveau un Grand Tour un jour…