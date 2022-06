Trek-Segafredo : Avec quatre nouveaux

Avec Ciccone et Mollema en leaders

TREK-SEGAFREDO (USA)

Tony Gallopin (FRA)

Pour le Tour de France 2022, qui s'élancera vendredi soir de Copenhague (la course passera trois jours au Danemark avant de mettre le cap sur la France, mardi prochain),Des rescapés auxquels viendront s'ajouter quatre nouveaux, mais pas sur le Tour, puisqueTony Gallopin (9 participations) et l'Italien Giulo Ciccone, eux, ne découvriront pas la course. Toutefois,L'Italien, lui, n'a participé qu'une seule fois au Tour, en 2019. Cela ne l'a pas empêché de passer deux jours en jaune et de terminer à une très belle 31eme place pour ses débuts.Gallopin fera partie des lieutenants des leaders de l'équipe sur ce Tour.Le champion des Pays-Bas du contre-la-montre ce week-end disputera cette année son onzième Tour de France. Arrivé trois fois dans le Top 10 (6eme en 2013, 7eme en 2015 et 10eme en 2014) et 11eme du classement final en 2016, il avait dû se contenter de la 20eme place lors de la dernière édition, avec à la clé sa deuxième victoire d'étape en carrière. Vingt-sixième du Giro cette saison, il sera assurément l'un des hommes à suivre pour le général du côté de l'équipe Trek-Segafredo.Bauke Mollema (PBS)Giulo Ciccone (ITA)Alex Kirsch (LUX)Mads Pedersen (DAN)Quinn Simmons (USA)Toms Skujins (LET)Jasper Stuyven (BEL)