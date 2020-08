Trek-Segafredo aura deux leaders sur la Grande Boucle

Deux leaders pour Trek-Segafredo ! L’équipe américaine a décidé de miser sur Bauke Mollema et Richie Porte pour le Tour de France 2020. Le Néerlandais de 33 ans disputera sa dixième Grande Boucle et a déjà terminé trois fois dans le Top 10 (en 2013, 2014 et 2015). Ce sera également le dixième Tour de l’Australien de 35 ans, qui avait fini cinquième en 2016. Autour de ce duo qui peut faire des dégâts en montagne, on retrouvera le champion du monde Mads Pedersen, qui va découvrir le Tour de France, tout comme le Français Kenny Elissonde et le Danois Niklas Eg.

« L'objectif de notre équipe est le classement général avec Bauke Mollema et Richie Porte. Mais notre autre objectif principal est de gagner une ou plusieurs étapes. Nous essaierons de garder au moins un des capitaines là-haut pour le classement général, sinon nous serons à fond pour les victoires d'étape. Dans l'équipe, nous avons des gars forts et rapides comme Jasper Stuyven, Mads Pedersen et Edward Theuns. Je pense qu'il y aura de nombreuses étapes avec des échappées, et nous pouvons essayer de s’y glisser. Ils seront également là pour protéger les leaders. Dans la deuxième semaine, nous pouvons donner beaucoup de liberté aux coureurs de classiques. Je suis allé dans les Alpes pour voir les étapes finales et j’ai vu que ce sera une semaine très difficile. Je pense que ce sera un Tour de France très difficile car il faut être prêt au départ du Tour, car on a déjà des montagnes au début, mais aussi assez frais pour la difficile semaine finale. J'aime beaucoup le parcours, je pense que nous aurons beaucoup d’étapes passionnantes », s’est réjoui le directeur sportif Kim Andersen.



L’équipe Trek-Segafredo pour le Tour de France : Niklas Eg (DAN), Kenny Elissonde (FRA), Bauke Mollema (PBS), Mads Pedersen (DAN), Richie Porte (AUS), Toms Skujins (LET), Jasper Stuyven (BEL), Edward Theuns (BEL)