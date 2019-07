Tous les favoris contrôlés avant l'étape reine, sauf Pinot

Juste avant le départ de l'étape reine du Tour, reliant Embrun à Valloire, en passant notamment par le Col d'Izoard et du Galibier, plusieurs contrôles anti-dopages inopinés ont lieu parmi les favoris. Selon le journaliste Thomas Sijtsma, la Jumbo-Visma a été contrôlée à 40 minutes du départ, notamment Steven Kruijswijk, George Bennett et Laurens De Plus. Il ajoute également, sur son compte Twitter, que Julian Alaphilippe, Egan Bernal et Geraint Thomas ont été contrôlés avant leur petit-déjeuner, le Français ayant même été réveillé à 6h30 pour effectuer les différents tests. A priori, la Groupama-FDJ et Thibaut Pinot n'ont pas été contrôlés, pas ce jeudi matin en tout cas.

