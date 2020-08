Tour : Une équipe finalement exclue qu'en cas de deux coureurs positifs

A la veille du Grand Départ du Tour de France 2020, du côté de Nice, les derniers ajustements continuent à s'effectuer. Dernier en date, et non des moindres, le protocole sanitaire. Ce dernier a donc, selon l'AFP, été assoupli. A la base, il était prévu qu'une équipe soit exclue en cas de deux tests positifs au nouveau coronavirus en une semaine, sans que la distinction ne soit faite entre l'encadrement et les coureurs de la formation concernée. En sachant qu'une équipe sera en moyenne composée d'une trentaine de personnes. Cette première annonce datait alors de la semaine dernière et avait ainsi été faite par les organisateurs de la Grande Boucle. Elle avait été bien loin de faire l'unanimité et les différentes formations avaient même officiellement protesté, par l'intermédiaire de leur association internationale (AIGCP).

Un protocole officialisé dans l'après-midi

Cette fois, il n'en est donc plus rien. En effet, une équipe sera finalement exclue que si deux coureurs sont testés positifs au nouveau coronavirus, et toujours sur une période de sept jours. Toutefois, ce vendredi, ni l'Union cycliste internationale (UCI), ni l'organisation du Tour de France (ASO) ne se sont exprimées à ce sujet, pour peut-être apporter des précisions quant aux éventuelles modalités d'application de ce possible nouveau protocole sanitaire. Toutefois, l'AFP croit savoir qu'il devrait être officialisé dans l'après-midi. Ce jeudi soir, à seulement 48 heures du début de ce Tour de France, deux premiers cas positifs au nouveau coronavirus ont été annoncés. Il s'agit de deux membres de l'encadrement de la formation belge Lotto-Soudal, qui ont été ainsi renvoyés chez eux, tout comme les deux personnes qui partageaient leurs chambres.