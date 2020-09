Tour : Roglic espère gagner cette année

Vainqueur du Tour d'Espagne en 2019, Primoz Roglic veut désormais se vêtir de jaune sur les Champs-Elysées dans quelques jours. « J’ai souvent été dans la position de leader du classement dans des courses par étapes, et j’ai beaucoup appris de ces expériences. J’utilise tout cela sur ce Tour. Mais ce n’est pas que moi, c’est aussi l’équipe. Elle m’aide beaucoup. Nous faisons un excellent travail et j’espère que nous allons continuer comme ça », a expliqué le Slovène, lors d'une conférence de presse lundi. « J’étais un peu déçu de ne pas gagner dimanche, a également reconnu l'ancien sauteur à ski. On veut toujours gagner. L’équipe était très forte, je l’étais aussi, mais j’y suis allé trop tôt et il m’a manqué du punch sur la fin. Mais nous sommes bien là et ça restait tout de même une bonne course. Toute l’équipe évolue à un très haut niveau. C’est juste génial. C’est pour cela que nous pouvons être optimistes pour la dernière semaine. »

Roglic voit « un Slovène soit sur la plus haute marche du podium »

Cependant, Roglic ne compte pas crier victoire trop vite et a déjà ciblé les dernières difficultés de la 3eme semaine sur la Grand Boucle. « Il reste encore de grands cols à franchir, et notamment le col de la Loze. Le contre-la-montre sera également une journée importante », a détaillé celui qui aura 31 ans fin octobre. « Le plus important est de rester focalisé sur ce que l’on fait. Avec la fatigue qui s’accumule, vous pouvez perdre de la concentration et des accidents stupides peuvent vous arriver. Nous devons juste continuer à faire notre travail, c’est la seule chose qui compte. (...) Malgré la différence d’âge, nous sommes bons amis avec Tadej Pogacar. C’est un gars très sympa et un coureur super talentueux. Je suis confiant sur le fait qu’un Slovène soit sur la plus haute marche du podium dimanche à Paris. Et j’espère bien sûr que ce sera moi », a fini par confié Roglic. Pour cela, réponse dans quelques jours maintenant...