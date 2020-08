Tour : L'équipe NTT dévoilée

Pour la sixième fois de son histoire, l’équipe sud-africaine NTT (ex-Dimension Data) va participer au Tour de France, et elle a dévoilé le nom des heureux élus ce mardi. N’ayant pas de leader pour le classement général, elle misera sur des victoires d’étapes, comme en 2015 (Cummings), 2016 (quadruplé de Cavendish, plus Cummings) et 2017 (Boasson Hagen). Edvald Boasson Hagen sera encore là cette année, à 33 ans, pour disputer son dixième Tour de France. Un autre ancien du peloton sera présent : Roman Kreuziger (34 ans), seizième du Tour l’an passé et même 5eme en 2013, mais qui n’a plus son lustre d’antan.

Une équipe bonne sur tous les terrains

Le Sud-Africain Ryan Gibbons (26 ans) et l’Allemand Max Walscheid (27 ans) effectueront quant à eux leurs débuts sur la Grande Boucle. D’autres coureurs solides, comme Domenico Pozzovivo (37 ans), qui vient de terminer 40eme et meilleur coureur NTT du Critérium du Dauphiné (à près d'une heure du vainqueur), et Michael Valgren (28 ans) seront présents également, accompagnés de Michael Gogl (26 ans), et Giacomo Nizzolo (31 ans).

« La sélection a été très, très difficile à faire. Nous allons nous battre pour les étapes plutôt que pour le classement général. Nous avons une équipe qui peut bien figurer dans les sprints, les sprints massifs, les étapes de moyenne montagne et, je l’espère, les étapes de montagne » a réagi Bjarne Riis, le manager de l’équipe.



L'équipe NTT pour le Tour de France 2020 : Edvald Boasson Hagen (NOR), Ryan Gibbons (AFS), Michael Gogl (AUT), Roman Kreuziger (RTC), Giacomo Nizzolo (ITA), Domenico Pozzovivo (ITA), Michael Valgren (DAN), Max Walscheid (ALL)