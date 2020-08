Tour : L’équipe Bahrain-McLaren ne cache pas son ambition avec Landa comme leader

Landa assure être « en très bonne forme »

L’équipe Bahrain-McLaren va aborder le Tour de France avec ambition. La formation fondée par la famille régnante de Bahreïn a décidé de propulser Mikel Landa comme leader sur la Grande Boucle, qui s’élancera le 29 août prochain de Nice. L’Espagnol, dont le meilleur résultat reste une quatrième place lors de l’édition 2017, pourra compter sur sept coéquipiers de très haut niveau pour viser le meilleur résultat possible au classement général. Longtemps homme de main de Chris Froome et Geraint Thomas au sein de l’équipe Ineos, Wout Poels sera au service de Mikel Landa tout comme Pello Bilbao, sacré ce vendredi champion d’Espagne du contre-la-montre.Alors que Sonny Colbrelli pourra tenter sa chance lors des sprints, l’Italien ne pourra pas compter sur Mark Cavendish. Le Britannique est, en effet, le grand absent de la liste des huit coureurs dévoilée par Rod Ellingworth, directeur de la formation Bahrain-McLaren. Damiano Caruso, Rafael Valls, Marco Haller et Matej Mohoric complètent l’effectif qui sera présent sur les trois semaines de course. « Tant le Critérium du Dauphiné que le Tour de Burgos ont été autant des courses difficiles que des répétitions adéquates en vue du Tour de France, a déclaré Mike Landa dans un communiqué. Je vais démarrer l’épreuve en très bonne forme et mon ressenti me motive énormément, tout comme la force et la qualité de mes coéquipiers, qui vont m’apporter leur soutien sur la route. Ensemble, en tant qu’équipe, nous pouvons réaliser de grandes choses. » Face aux armadas que seront les équipes Ineos et Jumbo-Visma, sans compter les chances françaises, Mikel Landa et Bahrain-McLaren vont devoir être capables de se faire une place au soleil.