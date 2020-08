Tour : Incertain, Bernal pourrait céder sa place à Carapaz

A une dizaine de jours du début du Tour de France 2020, l'évolution de l'état de santé d'Egan Bernal ne semble pas rassurer. Touché dernièrement au dos lors du Critérium du Dauphiné, le Colombien n'avait pas voulu prendre de risques et avait déclaré forfait avant le début de l'avant-dernière étape. Une situation qui préoccupe grandement au sein de la formation Ineos. L'équipe britannique aurait d'ailleurs pris la décision d'aligner Richard Carapaz sur la Grande Boucle en cas d'absence du dernier vainqueur de l'épreuve. En effet, d'après la Gazzetta dello Sport, le grimpeur équatorien a vu sa cote grimper dernièrement, alors que Geraint Thomas et Christopher Froome semblent hors de forme à moins de deux semaines du grand départ à Nice.

Du Giro au Tour de France pour Carapaz ?

Initialement prévu sur le Tour d'Italie, qu'il a gagné en 2019 avec la Movistar, le nouveau venu au sein d'Ineos pourrait donc bien être la surprise de dernière minute d'ici le 29 août. Surtout que Carapaz a montré de belles choses ces derniers jours, en remportant une étape sur le Tour de Pologne et en finissant respectivement 6eme et 13eme sur le Tour de Burgos et sur le Tour de Lombardie. A noter également, toujours d'après le média sportif italien, que Fabio Aru pourrait, lui, ne pas être aligné par son équipe d'UAE Team Emirates sur le Tour de France. En effet, l'Italien reste sur un abandon sur le Tour de Lombardie et n'a pas été aligné ce mardi sur le Tour d'Emilie. En manque de résultat, Aru pourrait également être un des absents sur la Grande Boucle et laisser Tadej Pogacar bien seul.