Tour : Gaudu abandonne lors de la 16eme étape

« Personnellement, c'est mon Tour le plus difficile »



Décidément, ce Tour de France 2020 ne sourit pas à la formation Groupama-FDJ. Alors que les rêves de victoire de Thibaut Pinot se sont envolés dès la 1ere étape, et une chute à Nice,. En difficulté dès les premiers kilomètres, le Breton a fini par jeter l'éponge après une heure de course à 115 kilomètres de l'arrivée, lui aussi touché depuis sa chute à Nice. Un nouveau coup dur pour la formation française de Marc Madiot, même si le principal lieutenant de Pinot n'avait plus grand chose à jouer, son leader étant loin au classement général.Un abandon qui tombe au lendemain de la publication d'un entretien dans Ouest-France, où Gaudu expliquait toutes les difficultés qu'il a rencontrées sur la Grande Boucle cette année. « Dur de comprendre ce qui (nous) arrive.On essaie de réfléchir autrement, de se projeter au lendemain sans baisser les bras. (...) Personnellement, c'est mon Tour le plus difficile. Physiquement, le niveau est très relevé.On souffre, on essaie de regarder devant soi, tout en sachant que quand notre heure sera venue, on sait bien que l'on sautera », confiait le coureur de la formation Groupama-FDJ.