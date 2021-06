Tour de France : Woods leader d'Israël Start-Up Nation

Here it is! Our full lineup for this year's Tour de France:

🇨🇦 Woods

🇮🇪 Martin

🇬🇧 Froome

🇮🇱 Goldstein

🇩🇪 Greipel

🇨🇭 Hollenstein

🇨🇦 Boivin

🇩🇪 Zabel



📰Full announcement: https://t.co/V6ZUCtrGwd



➡️Preview of all 21 stages: https://t.co/TqITeVg09N

___

🇫🇷 #TDF2021 #YallaISN pic.twitter.com/NjdOdNa6wa



— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@TeamIsraelSUN) June 18, 2021

Verbrugghe : "Nous mettrons notre empreinte sur la course"

L'équipe Israël Start-Up Nation :

Christopher Froome - Dan Martin - Michael Woods. L'équipe Israël Start-Up Nation ne manque pas de coureurs de Grands Tours d'expérience au moment de prendre part à son deuxième Tour de France. Et c'est Michael Woods qui aura le rôle de leader cette année, comme cela a été dévoilé ce vendredi en même temps que la liste des huit coureurs qui prendront le départ de Brest dans huit jours.L'Irlandais Dan Martin, qui vient de terminer 10eme du Giro, tentera d'enchaîner, à 34 ans, mais il n'aura pas l'obligation de briller au classement général. Comme annoncé, Chris Froome (36 ans) aura le rôle de capitaine de route et devra apporter son expérience, à défaut de faire des miracles sur le vélo, lui qui n'est pas parvenu à retrouver son niveau depuis sa terrible chute de Roanne sur le Critérium du Dauphiné 2019. Le Suisse Reto Hollenstein participera à son cinquième Tour, l'Allemand Rick Zabel à son quatrième et l'Allemand André Greipel à son onzième (mais peut-être pas le dernier car il compte prendre sa retraite fin 2022, à 40 ans). En revanche, ce sera une grande première pour le Canadien Guillaume Boivin (32 ans) et l'Israélien Omer Goldstein (24 ans).« Ce n'est jamais facile de faire la sélection finale pour le Tour de France. Chaque coureur a ses propres compétences à offrir et nous devons tous les rassembler, en travaillant en équipe. Il ne s'agit pas seulement de sélectionner un coureur. Nous devons sélectionner tout un groupe qui travaille bien ensemble vers un objectif commun tout au long des trois semaines.En fait, nous allons affronter le Tour de la même manière que nous avons fait le Giro, sauf que nous avons maintenant deux coureurs à protéger. En regardant l'équipe que nous amenons, je suis convaincu que nous mettrons notre empreinte sur la course », s’est réjoui le manager de l’équipe, Rik Verbrugghe.Michael Woods (CAN), Guillaume Boivin (CAN), Chris Froome (GBR), Omer Goldstein (ISR), André Greipel (ALL), Reto Hollenstein (SUI), Dan Martin (IRL), Rick Zabel (ALL)