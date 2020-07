Tour de France virtuel (E3) : L'étape remportée au sprint par Matteo Dal-Cin

Dal-Cin fait briller l’équipe Rally Cycling

Après cinq jours de pause, le Tour de France virtuel a repris son cours. L’épreuve, organisée sur la plateforme Zwift, permet aux coureurs de s’affronter à distance en attendant la reprise des épreuves internationales au début du mois d’août. Cette troisième étape, au parcours long de 48 kilomètres dénué de difficultés majeures, a surtout vu Egan Bernal faire ses débuts pour la formation Ineos. Mais le vainqueur de la dernière Grande Boucle n’a pas pu peser sur un tel parcours. Le rythme intense du début de course a vu le peloton très rapidement se scinder en plusieurs groupes, avec celui de tête qui n’a pas rassemblé plus de 40 coureurs. Le parcours, dévolu aux rouleurs, était propice à un tel scenario, offrant aux équipes différentes opportunités sur le plan stratégique.Ce groupe de tête n’a pas ralenti l’allure mais l’équipe Trek-Segafredo avait une idée derrière la tête. Après Charlie Quarterman, Alex Kirsch est passé à l’attaque à l’orée des dix derniers kilomètres de cette troisième étape. Une échappée qui s’est avérée vaine puisque le groupe de tête s’est battu au sprint pour la victoire d’étape. Un dernier effort qui a vu le Canadien Matteo Dal-Cin, pour l’équipe Rally Cycling, se montrer le plus costaud. Il devance sur la ligne d’arrivée Jake Stewart (Groupama-FDJ) et Callum Scotson (Mitchelton-Scott). Porteur du maillot jaune pour l’équipe NTT, Ryan Gibbons prend la cinquième place alors que Lorrenzo Manzin (Total Direct Energie) est le premier Français à la huitième place. La formation NTT, profitant de la bonne performance de ses coureurs, conserve la tête du classement général de ce Tour de France virtuel avec 193 points et devance Rally Cycling (156) et Trek-Segafredo (127). La quatrième des six étapes, programmée ce dimanche, promet un tout autre spectacle avec des pentes plus marquées.