Tour de France virtuel (E2) : Au sprint, Julien Bernard s'est montré le plus fort

Bernard est revenu de nulle part

Deuxième étape et première victoire française sur le Tour de France virtuel ! Disputée sur la plateforme Zwift, cette épreuve permet aux coureurs de retrouver à distance les sensations de la compétition à quelques semaines de la relance des compétitions et de l’UCI World Tour. Après un parcours vallonné qui a vu Ryan Gibbons s’imposer à la surprise générale ce samedi lors de la première levée, c’est une étape de montagne que les organisateurs ont proposé aux coureurs. Longue de 29,5km, cette étape a proposé un dénivelé de 682m avec une ascension d’un peu plus de dix kilomètres. Le peloton est longtemps resté groupé, avec notamment Geraint Thomas qui s’est montré aux avant-postes aux côtés de son coéquipier chez Ineos Tao Geoghegan-Hart. Avec des pentes à 13% au maximum, Nicolas Edet s’est montré à l’aise et a pointé en tête à l’issue de cette ascension, soit à quatorze kilomètres de l’arrivée. Le début de la descente a vu un groupe de quatre coureurs composé de Nicolas Edet, Freddy Ovett, Tao Geoghegan-Hart et Michael Woods se détacher pour compter jusqu’à dix secondes d’avance.Mais le rythme imposé par le groupe de chasse a permis à un groupe d’une douzaine de coureurs de se former avec sept kilomètres de plat encore à parcourir. Un rythme que Geraint Thomas, élu coureur le plus combatif de cette 2eme étape, n’a jamais pu suivre. Les attaques se sont multipliées avant le sprint intermédiaire, situé à moins de trois kilomètres de l’arrivée et remporté Stefan de Bod, porteur du maillot vert, mais c’est bien au sprint que cette deuxième étape s’est jouée. Alors que Patrick Bevin a fait son effort à 400m de la ligne d’arrivée, Freddy Ovett et Patrick Bevin ont pris les devants... mais c’est Julien Bernard qui, revenu de l’arrière, a arraché la victoire devant le Britannique de l’équipe Israel Start-Up Nation et Nicolas Edet. Un succès pour la formation Trek-Segafredo qui n’empêche pas l’équipe NTT de conserver la tête au classement général avec 130 points devant Rally Cycling et Alpecin-Fenix, pour laquelle Mathieu van der Poel a été très discret. Le peloton a désormais rendez-vous samedi prochain pour la troisième étape, au profil destiné aux sprinteurs.