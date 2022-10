Tour de France : Vingegaard annonce la couleur

Jonas Vingegaard: Defending the Tour de France is hard but I’m up for the challenge

An exclusive interview with the 2022 winner on the life-changing effects of the yellow jersey



"J'ai désormais l'expérience de la victoire"

Vainqueur du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard a inscrit son nom au palmarès de la plus mythique des courses cyclistes. Son triomphe a provoqué un tel séisme émotionnel, tant chez lui au Danemark que dans sa tête, qu'il a dû mettre entre parenthèses sa saison durant deux mois. Une pause nécessaire selon lui. Néanmoins, le coureur de la Jumbo-Visma signerait immédiatement pour revivre cette même ivresse l'été prochain au terme de l'édition 2023."Nous n'avons pas discuté en détail avec l'équipe et n'avons pas encore fait de plan définitif pour 2023, mais l'idée est d'être sur le Tour de France. Je serais surpris si ce n'était pas le cas" a confié le dernier maillot jaune à Cyclingnews ce mercredi, visiblement de son propre chef, sans avoir concerté son écurie. "Être le vainqueur sortant du Tour de France est toujours difficile, mais je suis prêt à relever ce défi" a également déclaré le Danois, particulièrement excité à plus de six mois de l'échéance."Je sais que ce sera de plus en plus difficile de gagner, mais cela fait partie du jeu. J'ai désormais l'expérience de la victoire de mon côté et je sais que je dois juste me concentrer sur moi-même afin d'être le meilleur possible sur le Tour 2023" a-t-il poursuivi. Poussé dans ses derniers retranchements par le grandissime favori, Tadej Pogacar, jusqu'à la veille de l'arrivée finale sur les Champs-Elysées, Jonas Vingegaard sait parfaitement qu'il devra rééditer des exploits du même acabit pour triompher face au Slovène et à la meute de prétendants. A commencer par son propre partenaire chez la Jumbo-Visma, Primoz Roglic.