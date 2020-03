Tour de France : Une décision prise avant le 15 mai ?

Avec le report de Roland-Garros (à l’automne), de l’Euro de football et des Jeux Olympiques (en 2021), le Tour de France est le dernier grand événement sportif de l’été 2020 à ne pas avoir décidé de quoi son sort sera fait, alors que le monde entier lutte contre la pandémie de coronavirus et que trois milliards de personnes sont actuellement confinées sur la planète.

Disputer le Tour de France aux dates prévues (27 juin – 19 juillet) en public ? A huis clos ? Le reporter ? L’annuler ? Aucune décision n’a été encore prise, l’organisateur, ASO, souhaitant attendre un peu avant de se prononcer.

Selon les informations du groupe de radio et télévision belge RTBF, ASO se serait fixé la date limite du 15 mai avant de prendre une décision. Rappelons que le confinement en France a été prolongé vendredi jusqu’au 15 avril, et qu’il y a de fortes probabilités qu’il soit encore prolongé ensuite.

Les travaux prennent du retard



Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme s’est entretenu avec les maires des différentes villes-étapes, qui attendent la plus grande course cycliste du monde avec impatience, et leur a évoqué de son côté la date du 1er mai. « On verra alors si on est encore dans le confinement, si on a encore des obligations sanitaires. Il sera alors encore temps de décider d’une annulation ou d’un report. Mais, franchement, il ne m’a pas semblé très inquiet », expliqué l’adjoint au maire de la commune de Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime) qui doit accueillir le départ de la 11eme étape, toujours à la RTBF.

« On devra travailler vite mais, avec une décision mi-mai, cela reste jouable » explique quant à lui le maire de Lure (Haute-Saône), d’où doit partir l’avant-dernière étape. En raison du confinement, de nombreux travaux de voirie sont à l’arrêt actuellement, et il faudra alors rattraper le temps perdu si le Tour de France débute bel et bien le 27 juin.

Avec le report des Jeux Olympiques, certains maires ont proposé de décaler le Tour de France de quelques jours ou semaines, mais la Vuelta (organisée également par ASO) doit quant à elle débuter le 14 août. C’est donc un véritable casse-tête pour les organisateurs. Quoi qu’il en soit, la saison World Tour est pour le moment suspendue jusqu’au 31 mai.