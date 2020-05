Tour de France : Un vol charter pour les coureurs colombiens ?

Ne pas voir Egan Bernal et plusieurs de ses compatriotes colombiens sur le Tour de France cette année aurait été loin d'être utopique. En effet, en raison de la pandémie de coronavirus, leur pays a tout simplement interdit les vols internationaux, jusqu'au 31 août prochain. Dans la mesure où la Grande Boucle commence le 29, cela aurait donc été bien trop juste pour eux. Cependant, il semblerait que la Fédération colombienne de cyclisme travaille, en coulisses, sur une solution. Cette dernière pourrait ainsi être l'affrètement d'un vol charter pour transporter tout le monde en direction de l'Europe. Celui-ci pourrait même bel et bien les emmener sur le Vieux Continent bien avant le départ du Tour de France, puisque la reprise officielle des compétitions est prévue pour début août.

Velasquez : « J'ai reçu lundi un appel agréable du président de la Fédération »

C'est en tout cas ce qu'a confié, auprès de Zikloland, José Julian Velasquez, le manager de la formation Medellin, engagée notamment sur le Tour du Portugal (29 juillet - 8 août) : « J'ai reçu lundi un appel agréable du président de la Fédération colombienne de cyclisme. Il sollicite actuellement des dérogations auprès du ministère des Sports afin de rendre possible l'organisation d'un vol charter pour tous les cyclistes qui doivent se rendre en Europe en juillet. Nous prendrions alors tous ce vol pour pouvoir disputer nos compétitions respectives. » Ainsi, outre Egan Bernal (Ineos), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) ou bien encore Rigoberto Uran (EF Pro Cycling), pour ne citer qu'eux, pourraient alors reprendre le fil de leur saison, interrompue au mois de mars dernier.