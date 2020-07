Tour de France : Un groupe de neuf pour TDE, un miracle espéré

A un peu moins de deux mois du grand départ du Tour de France (29 août – 20 septembre) à Nice, les coureurs de l’équipe Total Direct Energie sont fixés sur leur sort…ou presque. Ils sont en effet neuf à faire partie de la présélection pour la plus grande course du monde, alors que seulement huit auront le droit d’y participer. Les heureux élus se nomment Niccolò Bonifazio, Lilian Calmejane, Jérôme Cousin, Fabien Grellier, Romain Sicard, Julien Simon, Geoffrey Soupe, Rein Taaramäe et Anthony Turgis. Les objectifs de la formation française n’ont pas été dévoilés, mais en l’absence d’un grand leader capable de jouer les premières places, on imagine que le but sera de remporter des étapes, grâce à une échappée ou à Niccolo Bonifazio au sprint, voire un maillot à pois avec Lilian Calmejane, 30eme du Tour de France 2018. A noter qu’il n’y aura pas de novice sur ce Tour, les neuf coureurs comptant au moins une Grande Boucle à leur actif. Le groupe participera à un stage d’entraînement en altitude à partir du 11 juillet à Font-Romeu.

Un miracle pour Terpstra ?

Mais il pourrait bien y avoir deux coureurs recalés au lieu d’un, car l’équipe Total Direct Energie espère un miracle pour son leader sur les classiques, Niki Terpstra, gravement blessé à l’entraînement il y a deux semaines (traumatisme crânien, fracture de la clavicule et contusion dorsale) et censé être absent pendant trois mois. Mais l’équipe lui gardera une place sur le Tour de France s’il parvient à se rétablir plus vite que prévu. « On ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Nous espérons tous que Niki revienne au plus vite », a fait savoir le directeur sportif Benoît Génauzeau.



La présélection Total Direct Energie : Niccolò Bonifazio (ITA), Lilian Calmejane , Jérôme Cousin , Fabien Grellier , Romain Sicard , Julien Simon , Geoffrey Soupe , Rein Taaramäe (EST), Anthony Turgis