Tour de France : Un futur départ depuis la ville de Florence ?

Et si un jour le Tour de France s'élançait depuis Florence ? C'est en tout cas ce que la ville italienne veut. C'est d'ailleurs le souhait que Dario Nardella, son maire, a exprimé, lors de la présentation du plan « Rinasce Firenze (Florence renaît) ». L'homme politique a ainsi notamment déclaré, dans des propos rapportés par SportMediaset : « Nous voulons collaborer avec l'Émilie-Romagne pour accueillir, près des Apennins, la première étape du Tour de France. Notre souhait est d'attirer les grands événements sportifs internationaux dans notre ville, et en disant cela, je pense également à cette collaboration déjà entamée avec l'Émilie-Romagne pour les Jeux Olympiques de 2032. » Dans le passé, jamais l'Italie n'a accueilli de Grand Départ de la Grande Boucle. Cette saison, le Tour de France, initialement prévu du 27 juin au 19 juillet prochains, aura finalement lieu entre le 29 août et le 20 septembre, en raison de la pandémie de coronavirus, et partira depuis la ville de Nice. En 2021, la prestigieuse épreuve cycliste posera ses valises à Copenhague, au Danemark, avant de s'élancer pour trois semaines de course (2-25 juillet 2021). En 2022 ou après, partira-t-elle d'Italie ? L'avenir nous le dira.