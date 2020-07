Tour de France : Trois maillots jaunes différents en 2020 !

La place Masséna, les routes du Tour et l'Arc de Triomphe...



💛 A la suite des 100 ans du Maillot Jaune, @lecoqsportif propose 3 Maillots Jaunes emblématiques pour le #TDF2020:

➡ Un maillot inspiré de la @VilledeNice porté sur les étapes 2 et 3.

➡ Maillot "Routes du Tour" : étapes 4 à 20

➡ Maillot "Arc de Triomphe": étape 21 pic.twitter.com/Zh0LSq6G1o



— Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2020

Trois maillots jaunes différents cette année au lieu d'un seul. Un an après avoir fêté son centenaire, le Tour de France marquera encore le coup lors de cette édition 2020, la 107eme depuis la création de l'épreuve. Afin de rendre hommage aux différents lieux parcourus par cette Grande Boucle 2020 retardée de deux mois en raison de la pandémie de coronavirus (la course aurait dû se dérouler initialement du 27 juin au 19 juillet),après chaque étape sur le podium protocolaire au premier du classement. Pour le coureur qui sera en tête du général à l'issue des 2eme et 3eme étapes (Nice Haut Pays - Nice et Nice - Sisteron), l'équipementier officiel du Tour Le Coq Sportif (depuis 46 ans) a dessiné, inscrite dans le patrimoine de la ville. Entre la 4eme étape (Sisteron - Orcières-Merlette) et l'étape 20, conduisant les coureurs de Lure à La Planche des Belles Filles via un contre-la-montre individuel de 36 km, le maillot jaune remis par les hôtesses (mais sans le traditionnel baiser au champion, protocole sanitaire oblige, et peut-être même derrière le podium avant de monter) seraà la rencontre de son histoire, de son patrimoine et de son public au cours d'étapes qui challengent les plus grands cyclistes internationaux, de plus en plus nombreux à prétendre au titre. »Enfin, avec le final sur les Champs-Elysées à l'horizon,, qui accueille l'arrivée du Tour de France depuis 1975, avec à chaque fois cette même technique de sublimation du lieu en question sur le côté droit de la tunique dans sa partie haute. Après l'heure de départ, viendra celle de briller puis celle des champions, prévient Le Coq Sportif, précisant que les trois maillots jaunes en question répondront « aux obligations techniques des coureurs ». La marque précise par ailleurs que ce triptyque de maillots jaunes disponible en boutique à partir du 20 juillet s'accompagnera d'un pack lifestyle composé de deux t-shirts noir et blanc, et d’une casquette reprenant la bande horizontale « La Grande Boucle » avec une touche de jaune ainsi que de deux t-shirts à l’effigie eux aussi de la place niçoise et des routes de France. De quoi consoler les fans, qui attendent depuis maintenant un mois de se masser au bord des routes de l'Hexagone en août et septembre prochain pour voir passer leurs idoles, et qui vont devoir patienter un mois de plus.