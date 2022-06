Tour de France : Sports d'Epoque célèbre l'histoire de la Grande Boucle

Sports d'Époque maillot jaune ! La célèbre marque passe en mode cyclisme à l'approche du Tour de France, dont le départ sera donné le 1er juillet prochain depuis Copenhague (Danemark). Pour célébrer l’événement sportif français le plus populaire, Sports d'Époque met en lumière une collection exclusivement consacrée aux histoires et personnages iconiques de la Grande Boucle et du cyclisme. Une série de produits baptisés « Poupou » et « Raymond » rend notamment hommage au regretté Raymond Poulidor, décédé fin 2019 et souvent considéré comme « le cycliste le plus attachant de l’histoire » comme le rappelle la marque.

Les cols légendaires à l’honneur

Sports d'Époque adresse également un clin d'œil à Eugène Christophe, dit « Le Vieux Gaulois », qui doit son surnom aux longues moustaches qu'il arborait à ses débuts, et reste à ce jour le coureur cycliste le plus malchanceux de l’histoire. En 1919, alors qu’il devient le premier coureur de l'histoire à endosser le maillot de leader, le cycliste malheureux casse sa fourche à deux étapes de l’arrivée et entretient cette malédiction qui va le suivre toute sa carrière.



Le Tour de France, c’est aussi des cols mythiques qui font partie intégrante de son histoire, et ont été le théâtre des plus grands exploits chez les grimpeurs. Le Galibier, le Mont Ventoux ou encore le Tourmalet ont désormais chacun leurs produits qui souligne l’année où ils ont été empruntés par la première fois par les coureurs. Des ascensions souvent parcourues « la tête dans le guidon », célèbre expression du jargon du cyclisme, qui s’affiche aussi désormais en bonne place sur les produits de Sports d’Époque.