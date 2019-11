Tour de France : Saint-Etienne pour accueillir le Grand Départ en 2022 ?

Je ne peux que dire que certains journalistes font bien leur travail ...@bleustetienne ... https://t.co/9W5tADMwSn

Sept mois avant le départ du Tour de France 2020, l'édition 2022 se prépare. Des discussions, visiblement avancées, ont lieu au sujet du Grand Départ 2022. France Bleu dévoile ce lundi que"C'est fait à 80%" ont même annoncé certaines sources à la radio. D'après Le Progrès, le Yorkshire qui a accueilli les derniers championnats du Monde et le Pays basque candidatent également. Mais Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne semble confirmer sur Twitter que sa ville est en pole position.En attendant une annonce officielle qui devrait avoir lieu au début de l'année 2020, l'homme politique peut continuer de rêver à l'organisation de cet événement dans sa ville. Il avait déjà essayé pour le Tour 2016. Ses bonnes relations avec Christian Prudhomme pourrait cette fois faire pencher la balance du bon côté. Une réunion aurait eu lieu la semaine dernière. Si cela se confirme, Saint-Etienne pourrait avoir l'honneur d'accueillir le Grand Départ du Tour de France pour la première fois de son histoire. La cité du Forez pourrait alors succéder à Nice et Copenhague qui vont accueillir les deux prochaines étapes inaugurales.. La dernière fois, c'était en juillet dernier. Le 13 juillet, Thomas De Gendt y était arrivé en premier à l'issue d'une étape de 200km partie de Mâcon. Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe avaient suivi. Ce dernier en avait profité pour récupérer un Maillot Jaune qu'il avait réussi à garder jusque dans les Alpes. Un scénario qui avait fait rêver les Français.Et qui pourrait donner encore plus envie à la métropole stéphanoise de lancer la Grande Boucle en 2022. Un départ de la préfecture du Loire pourrait permettre de trancher avec les dernières éditions. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un Tour de France lancé depuis le centre du territoire français.