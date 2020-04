Tour de France : Roxana Maracineanu laisse planer le doute sur la tenue de l'édition 2020

S'il est censé avoir lieu du 29 août au 20 septembre prochains, le Tour de France est décidément au centre de tous les débats. Ce mercredi, Roxana Maracineanu a finalement laissé planer le doute quant à la tenue de la mythique épreuve de cyclisme. Pourtant, le calendrier de déconfinement présenté par le Premier ministre Edouard Philippe mardi, devant l'Assemblée Nationale, pouvait laisser de nombreux espoirs à la Grande Boucle.

« Il y a toutes ces incertitudes à lever »

Auprès de Franceinfo, la ministre des Sports s'est finalement montrée prudente : « Je crois que la nouvelle annoncée mardi, c'est-à-dire la possible sortie des sportifs pour qu'ils recommencent leurs entraînements, a réjoui les cyclistes, qui attendaient de pouvoir descendre de leurs home trainers, reprendre un vrai vélo et aller plus loin qu'un kilomètre autour de chez eux. Ils vont pouvoir reprendre l'entraînement. Pour que le Tour de France puisse avoir lieu, certaines conditions doivent être remplies. Un certain nombre de compétitions qualificatives (sic) doivent pouvoir se dérouler, probablement en août puisqu'en juillet ce ne sera pas possible. Il faut qu'ils arrivent à rouler en peloton. Ce n'est pas le cas pour l'instant. La distanciation imposée au reste de la société s'impose également aux coureurs cyclistes. Il y a toutes ces incertitudes à lever, qui tiennent à la progression de la pandémie dans la société. Il est trop tôt pour se prononcer. La doctrine actuelle n'impose ni son report, ni son annulation, ni sa tenue. »

« Il faut rester prudent »

Roxana Maracineanu a ensuite ajouté : « Le seul chiffre qui a été donné, c'est qu'il n'y aura pas de grand rassemblement, ni culturel ni sportif, au-delà de 5 000 personnes avant septembre. Mais le Premier ministre n'a pas dit que les grands rassemblements en-dessous de 5 000 personnes seront autorisés. Il faut rester prudent et y aller progressivement. Il faut que les coureurs puissent reprendre l'entraînement seuls, puis en groupe, puis qu'ils puissent s'aligner sur des compétitions préparatoires pour le Tour de France. Ce sont les conditions pour que le Tour puisse se tenir à partir du 29 août. » En guise de conclusion, l'ancienne nageuse a déclaré : « On garde tous espoir. Je suis consciente que c'est essentiel pour la survie de beaucoup d'équipes professionnelles, pour la poursuite de la carrière de beaucoup de nos champions. On fera tout le travail nécessaire pour que ça puisse aller dans ce sens, mais c'est l'évolution de la pandémie qui va en décider. A nous de rester exemplaires. »