Tour de France : Prudhomme s'exprime sur l'arrivée de l'édition 2024

Et si les JO mettaient fin à une tradition de plus de 45 ans ? Alors que le Tour de France 2022 n'a pas encore commencé, le tracé de l'édition 2024 fait déjà beaucoup parler. En effet, ces derniers jours, La Gazzetta Dello Sport a annoncé que la "Grande Boucle" s'élancera dans deux ans en Toscane, et plus précisément à Florence, et que son arrivée se ferait alors à Nice, le 21 juillet. Alors qu'il est de coutume que la prestigieuse course cyclisme se termine à Paris, notamment sur les Champs-Elysées depuis quelques années (1975), ce changement serait dû selon la presse italienne à la proximité avec les Jeux Olympiques de Paris (prévus du 26 juillet au 11 août). Interrogé sur le sujet par l'AFP en marge de la remise du label "Ville à vélo du Tour de France" à la ville de Paris, Christian Prudhomme ne s'est pas défilé et a évoqué cette rumeur. « Aujourd’hui, rien n’est décidé », a dans un premier temps déclaré le directeur de l'épreuve, qui reconnait cependant que la question pourrait se poser prochainement.

« Regarder sérieusement cette juxtaposition »

« La question de la juxtaposition des Jeux Olympiques et de l’arrivée du Tour de France en 2024 n’est pas illégitime, a par la suite confié l'ancien journaliste. Il y aura peut-être des choses à étudier, sûrement même qu’on va travailler là-dessus. » Egalement présente pour l'occasion, Anne Hidalgo a, elle aussi, répondu à cette interrogation au sujet de la course organisée par ASO. « On va y travailler, il faut regarder sérieusement la juxtaposition des événements », a pour sa part expliqué l'actuelle maire de la capitale française, qui a ajouté que « Paris est la seule ville » à accueillir le Tour de France lors de chaque édition. Ces derniers ont donc reconnu à demi-mot que la question était bien légitime. Pour rappel, cette année, la "Grande Boucle" débutera à Copenhague (Danemark) dans quelques jours (le 1er juillet), tandis que l'édition 2023 aura pour départ la ville de Bilbao (Espagne).