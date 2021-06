Tour de France : Pogacar est « presque prêt »

Déjà huit victoires cette saison pour Pogacar

Cinquième du Tour de Slovénie en 2017 et quatrième en 2018 et 2019, Tadej Pogacar a enfin remporté son Tour national ce dimanche. Le Slovène de 22 ans a remporté la 2eme étape et terminé deuxième de la 4emeLe vainqueur du dernier Tour de France a préféré préparer la défense de son titre en restant dans son pays plutôt que de participer au Critérium du Dauphiné ou au Tour de Suisse, et il s’estime désormais presque prêt pour la Grande Boucle, qui débutera dans moins deux semaines.« C’est une émotion incroyable, a confié Pogacar sur le site de son équipe. J’ai été près du podium sur cette course à quatre reprises et je peux finalement soulever le trophée. C’était une belle semaine, qui m’a rendu heureux et fier d’être ici, à la maison, devant tous ces gens. L’équipe a bien travaillé et on mérite ces résultats, félicitations à tous les gars. Mes jambes vont de mieux en mieux et je suis presque prêt pour le Tour de France. J’ai encore deux semaines pour me préparer pour ce qui sera mon prochain gros objectif.Le parcours du Tour de Slovénie était très varié, avec des cols et des sprints, et c’était une bonne course d’entraînement. Maintenant je vais faire les championnats de Slovénie et ensuite j’irai en France. » Où, fort de ses huit victoires au compteur cette saison (dont Tirreno-Adriatco et Liège-Bastogne-Liège), il fera figure de favori à sa propre succession.