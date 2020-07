Tour de France : Pogacar bien présent aux côtés d'Aru pour UAE Team Emirates

Troisième du dernier Tour d’Espagne, Tadej Pogacar va continuer sa progression en 2020. Celui qui a récemment remporté son deuxième titre de champion de Slovénie du contre-la-montre sera, en effet, aligné par la formation UAE Team Emirates sur le prochain Tour de France. Interrogé par le magazine espagnol Biciciclismo, le manager de la formation émiratie Joxean Matxin a dévoilé ses plans pour la Grande Boucle, qui démarrera le 29 août prochain de Nice pour s’achever le 20 septembre sur les Champs-Elysées. Après avoir brillé sur les routes de la Vuelta en 2019, le jeune prodige slovène sera bien sur les routes du Tour de France mais dans un but d’apprentissage aux côtés de coureurs plus expérimentés afin de continuer sa progression, déjà fulgurante.

Matxin : « Fabio Aru sera notre leader »

En effet, aux côtés de Tadej Pogacar, UAE Team Emirates pourra compter sur Fabio Aru, leader désigné, mais également sur David de la Cruz et Davide Formolo. « C’est un quatuor majeur au sein duquel chaque coureur a des responsabilités mais également son importance. Fabio Aru sera notre leader parce que c’est celui qui a le plus d’expérience, assure Joxean Matxin. Tadej Pogacar va s’aligner sur une course qu’il ne connaît pas encore et qui ressemble à aucune autre au calendrier. En ce qui le concerne, l’objectif est d’apprendre et de voir jusqu’où il va pouvoir aller, sans aucune pression. Concernant la Vuelta, David De la Cruz sera le leader désigné pour jouer le classement général » Le Tour de France sera une des courses sur lesquelles UAE Team Emirates va vouloir briller dans une saison resserrée comme jamais. « Durant les quatre mois à venir, nous voulons jouer un rôle important, ajoute le manager de la formation émiratie. Nous avons trente coureurs et avons des ambitions élevées pour chacun d'eux. » A voir s'ils seront au rendez-vous.