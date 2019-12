Tour de France : Pogacar, Aru et Gaviria seront là

Deux mois avant de fêter ses 22 ans, Tadej Pogacar va découvrir le Tour de France ! Le prodige slovène, qui a été l’une des révélations de la saison 2019, grâce notamment à ses trois victoires d’étape, son maillot blanc et sa troisième place finale sur la Vuelta, et ses victoires finales sur le Tour de Californie et le Tour de l’Algarve, sera l’un des leaders de l’équipe UAE Emirates. Il sera accompagné de Fabio Aru, qui fêtera ses 30 ans pendant le Tour et qui le disputera pour la quatrième fois. Il avait terminé cinquième en 2017 et avait porté le maillot jaune pendant deux jours, après sa victoire à La Planche des Belles Filles. Pour ce qui est des sprints, c’est Fernando Gaviria (26 ans en 2020) qui va faire son retour sur la Grande Boucle, après avoir remporté deux étapes en 2018 et porté le maillot jaune pendant une journée. « Pogacar pourra courir sans pression, en prenant jour après jour. Aru sera concentré sur le classement général et Gaviria aura sa chance sur les sprints », a précisé Joxean Matxin, le manager de l’équipe émiratie.

En ce qui concerne les autres Grands Tours, Davide Formolo, Alexander Kristoff et Diego Ulissi seront alignés sur le Giro et David De La Cruz, Davide Formolo et Jasper Philipsen sur la Vuelta.